Ilary Blasi furiosa: c'entrano Totti e l'Isola dei Famosi. Intanto lei va al lago...

Mentre pubblica foto dal lago di Lugano , dove sta trascorrendo il fine settimana, Ilary Blasi ricarica le batterie. Secondo Dagospia l'ex moglie di Francesco Totti sarebbe "particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’ Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali (il divorzio da Totti, ndr) si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian".

Ilary Blasi, week end in Svizzera

Lei, intanto, in attesa di una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, è volata in Svizzera, a Lugano, per rilassarsi. Per adesso, nelle foto, non c'è traccia del fidanzato Bastian.