Chanel Totti, la frase ironica sulla torta di compleanno divide i social

La frase sulla torta di compleanno di Chanel Totti

"Reggo più alcol che persone", questa la frase presente sulla torta di compleanno di Chanel Totti. Tanti hanno ricordato alla secondogenita di Ilary Blasi di essere ancora minorenne. "Non oso pensare a 20 anni cosa farà", ha scritto più di qualcuno. "Complimenti, hai solo 16 anni", hanno commentato altri in maniera pungente. Diversi si sono schierati dalla parte di Chanel, sostenendo che molto probabilmente l'intento era puramente ironico.

Il 16esimo compleanno di Chanel Totti

Per il suo birthday party in disco, alla presenza degli amici più cari, Chanel Totti ha voluto ben due torte. Se per la prima ha cercato la provocazione, per la seconda ha optato per una frase più tranquilla: "Lovable, blonde, testarda e ritardataria, since birth (Amabile, bionda, testarda, ritardataria dalla nascita)". Per l'occasione Chanel ha sfoggiato un blazer dress grigio e stivali alti fino al ginocchio in denim.