Ilary e Bastian, weekend da sogno a Roma: la risposta a Totti e Noemi

Spuntano nuove foto di Ilary Blasi insieme al compagno Bastian Müller-Pettenpohl . Il settimanale Oggi ha infatti immortalato la showgirl mentre si concede un po’ di shopping romano insieme al fidanzato e alla figlia Isabel , che tiene per mano Bastian .

Ilary con Bastian: weekend da sogno a Roma

Secondo quanto riportato da Oggi, Ilary Blasi si è concessa un pranzo all’Hotel de Russie, noto per il suo lusso, e poi una passeggiata con Isabel e Bastian in via del Babuino con anche un po’ di shopping. Secondo le ricostruzioni Ilary si è goduta la giornata, con il compagno che è stato visto giocare e scherzare con la figlia di Totti.

