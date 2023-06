Chanel Totti a Hollywood: foto del ristorante in onore di papà Francesco

Vacanze americane per Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi, che ha compiuto di recente 16 anni, è volata a Los Angeles con il padre Francesco, Noemi Bocchi e il fratello maggiore Cristian. Chanel ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni scatti del viaggio: prima una foto in aeroporto, poi una sulle colline di Hollywood e infine un video in cui passeggia sulla celebre Walk of Fame, con le stelle degli attori più famosi al mondo.