Totti e Ilary, spariti 5 Rolex contesi: uno vale 1 milione di euro

Scomparsi cinque Rolex della preziosa collezione di orologi di Francesco Totti. Stando a quanto fa sapere il Corriere della Sera, Ilary Blasi avrebbe dovuto riportare nella cassetta di sicurezza cointestata con l’ex marito tutti gli orologi di cui sarebbe in possesso da un anno, per effetto della decisione del giudice civile, che aveva stabilito un “affido condiviso”, in attesa di stabilire la proprietà. Ad oggi, però, la Blasi non lo ha fatto: ha presentato ricorso e fatto sapere di essere in possesso solo di “un paio, forse tre orologi”.