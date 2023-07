Totti e i Rolex spariti: ora parla l'avvocato di Ilary Blasi

Continua la guerra dei Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo la notizia che alcuni preziosi orologi sarebbero scomparsi - tra cui un Daytona Rainbow dal valore di un milione di euro - l'avvocato della bionda presentatrice ha voluto fare chiarezza sulla faccenda. Al Corriere della Sera il legale Alessandro Simeone ha precisato che "il procedimento ha ad oggetto 4 orologi, non 6, non 8 e neppure un’intera collezione. La signora Blasi ha sempre contestato, sin dal primo grado di giudizio, le pretese del possesso esclusivo da parte del marito, soprattutto per 2 dei 4 orologi richieste".