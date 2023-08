Totti e Ilary Blasi, scoppia la lite in tribunale: "Chi ha tradito prima?"

Ilary-Totti, scambi di accuse

Totti avrà ora tempo fino al 10 agosto per rispondere all'atto che gli è stato notificato e i suoi avvocati stanno elaborando la contro-richiesta in cui elencheranno i presunti flirt avuti dalla Blasi durante il matrimonio, tra i quali ci sarebbe anche quello con il personal trainer romano Cristiano Iovino. Lui come la stessa Bocchi potrebbero così essere chiamati in causa nel corso del procedimento dal giudice del Tribunale civile capitolino Simona Rossi, che intanto ha fissato la prima udienza per il 20 settembre.

Rolex, respinto l'appello della showgirl

Tornando ai Rolex intanto il collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma ha intanto respinto l'appello di Ilary Blasi contro l'ordinanza sentenza del giudice Francesco Tettoni: la showgirl, condannata anche a pagare 4mila euro di spese legali, dovrà portare tutti gli orologi contesi in una cassetta di sicurezza cointestata a lei e a Totti. Respinta anche la richiesta di restituzione di altre borse e scarpe, della cui sparizione Ilary non si sarebbe accorta prima.