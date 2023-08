Ilary Blasi, a Belve la verità su Totti? La cena sospetta con Francesca Fagnani

Ilary Blasi pronta a tornare a Belve per raccontare tutta la verità sul chiacchierato divorzio da Francesco Totti ? A insospettire i fan la recente cena che la conduttrice Mediaset si è concessa con Francesca Fagnani , autrice e presentatrice del programma di Rai 2. Ilary e la Fagnani stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in montagna, a Cortina d'Ampezzo, e insieme hanno cenato al ristorante Al Camin.

Ilary Blasi torna a Belve per parlare del divorzio da Totti?

Fino ad oggi Ilary Blasi non ha mai parlato apertamente dell'addio a Francesco Totti ma potrebbe farlo presto a Belve, dove è stata ospite prima dell'annuncio della rottura. Nel salotto di Francesca Fagnani l'ex Letterina di Passaparola aveva smentito la crisi con l'ex marito e il tradimento con Noemi Bocchi. Sono in molti dunque a volere maggiori dettagli a riguardo: la cena in montagna servirà a convincere Ilary? Qualche tempo fa si è sussurrato pure di un'ospitata a Belve di Totti ma l'idea non si è concretizzata.