Totti e Ilary in tribunale per il divorzio: Noemi chiamata come testimone?

ROMA - Si avvicina sempre di più il 20 settembre , data della prossima udienza relativa al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi . Gli avvocati dell'ex capitano della Roma e della conduttrice stanno preparando tutti il materiale da portare in tribunale, compresi diversi testimoni per raccontare la propria versione dei fatti. A sorpresa, tra i testimoni, potrebbe esserci anche Noemi Bocchi .

Totti-Ilary, Noemi possibile testimone in tribunale

A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Oggi, secondo il quale l'attuale fidanzata dell'ex campione potrebbe essere convocata "così come le persone che, secondo Totti, hanno avuto dei flirt con la ex moglie”. La decisione degli avvocati nasce dalla convinzione di Ilary Blasi, che ha sempre dato la colpa a Noemi e all’ex marito per la fine della loro lunga storia d'amore. Dal canto suo Francesco Totti ha sempre negato questa versione e ha riversato le colpe della rottura sulla conduttrice. Possibile, dunque, il coinvolgimento in tribunale dell'attuale fidanzata del mito romanista.