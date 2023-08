Cristian Totti e i baci con Melissa: la reazione di Ilary e Francesco

Cristian Totti più innamorato che mai della fidanzata Melissa Monti, con la quale fa ormai coppia fissa da un anno. Di recente il figlio di Ilary e Francesco ha condiviso su Instagram alcune foto in cui bacia con trasporto e passione la ragazza. La coppia è complice e in sintonia. Pioggia di like per la coppia, che ha conquistato anche la famiglia Totti: gli ex coniugi, infatti, hanno piazzato un bel "mi piace" alle immagini del figlio con Melissa. Segno che ai genitori di Cristian piace molto la giovane. Anche Chanel, sorella minore dell'attaccante, approva questa liaison.