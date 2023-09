Ilary, Totti e Noemi al Tre Fontane per Cristian: come è andato l’incontro

Così vicini ma così lontani. Ilary Blasi e Francesco Totti per la prima volta, e per amore del figlio Cristian , si ritrovano pubblicamente nello stesso luogo, un anno dopo la fine del loro matrimonio e dell'annuncio della separazione. Questa volta hanno lasciato le discussioni e i conteziosi in tribunale, e si sono riuniti per fare il tifo, seppur a distanza, al Tre Fontane nella partita di Primavera tra Roma e Frosinone . Da un lato l'ex capitano della Roma insieme alla compagna Noemi Bocchi con l'amica Elisa Barbieri e il marito Giancarlo Pantano, e dall'altro l'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi insieme a Melissa , la futura nuora e quindi la fidanzata del primogenito.

Nemmeno un saluto tra Totti e Ilary

Si sono completamente ignorati Francesco e Ilary. Nessuno sguardo e nessun saluto tra i due: lui è rimasto nella zona delle tribune riservato ai parenti dei giocatori, e lei invece ha incitato Cristian qualche metro più avanti, insieme ai genitori Roberto e Daniela. Un incontro che non ha nulla da condividere, nemmeno il parcheggio delle proprie auto, visto che sono anche entrati da due ingressi differenti, posteggiando in due posti diversi. Eppure proprio a due passi dal campo, c'è la villa che li ha visti insieme e sotto lo stesso tetto per oltre 17 anni, e in cui tutt'ora Ilary vive insieme a Cristian, Chanel e la piccola Isabel. A unirli però c'è stato lo stesso sorriso e la stessa emozione quando hanno visto entrambi entrare in campo Cristian all'88', all'esordio con il Frosinone.