Ilary Blasi, i rolex e la stoccata a Totti e Noemi: "Il Tapiro? Sicuri che..."

I dubbi di Ilary Blasi

L’inviato di Striscia le chiede se si sente “dursizzata” da Mediaset (facendo riferimento al siluramento di Barbara d’Urso), e Blasi risponde: "Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore - anzi di Mediaset - sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto". Staffelli poi ne approfitta per chiederle anche della ormai famigerata storia dei Rolex. "Ora dovrete tenerli in affidamento congiunto", la incalza l’inviato. "Non ci ho capito niente, faremo come con i figli", replica ironicamente Blasi, che però rivela: "Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete".

La storia di Ilary su Instagram

Subito dopo aver ricevuto il premio, Ilary ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui si riprende sulla propria auto insieme al Tapiro, innescando un dubbio. "Buongiorno sono in compagnia di un amico speciale: eccolo qui, il Tapiro me lo ha portato Valerio Staffelli!", esordisce la conduttrice dell'Isola dei Famosi. E poi incalza: "Anche se mi viene un dubbio: Valerio, sei sicuro che era per me? Io qualche dubbio ce l'ho...", conclude Ilary riferendosi al momento in cui Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno visto la sua storia pubblicata su Instagram dagli spalti del Tre Fontane e hanno scoperto che era a un passo da loro.