Ilary, l'ultimatum di Totti e i Rolex: tutta la verità dopo il Tapiro a Striscia

"Presto saprete". Con queste parole Ilary Blasi, scherzando (o forse no?) ha commentato la vicenda dei Rolex a " Striscia la Notizia " aggiungendo di indossare solo "cose mie". Cosa sta succedendo, tra lei e Francesco Totti , in merito alla vicenda degli orologi che l'ex capitano della Roma dice di essere suoi mentre la conduttrice ribatte che erano regali? Secondo "Il Messaggero" ci sarebbero stati ulteriori passi avanti rispetto a quando il giudice ha ordinato a Ilary di riconsegnarli e ha predisposto una sorta di affido condiviso: "Come i figli - ha scherzato Ilary al momento della consegna del Tapiro -. Ma anche io non ci ho capito molto".

Ilary, i Rolex e l'ultimatum di Totti

Sembrerebbe, infatti, che lei non abbia ancora riconsegnato gli oroglogi (c'è chi dice 7-8, chi 2-3) e che per questo Totti, tramite il suo legale, Antonio Conte, le avrebbe dato una sorta di ultimatum: gli orologi nella cassetta di sicurezza entro ottobre altrimenti la sentenza verrà messa in esecuzione e si potrebbe addirittura passare al penale. Sarà davvero così? Quel che è certo è che i rapporti tra i due erano e continuano ad essere molto tesi. Totti, da tempo, ha scelto la strada del silenzio dopo l'intervista di un anno fa al "Corriere della Sera", Ilary anche. Eppure, negli ultimi tempi, qualche frecciatina (o frecciatona) ha deciso di inviarla lo stesso. In attesa della causa di separazione (novità attese non prima di dicembre) a breve si capirà a chi andranno gli ormai famosissimi Rolex della coppia.