Retroscena Isabel Totti, ecco perché a Genova indossa una maglia speciale

Allo Stadio Luigi Ferraris ad assistere alla partita tra Genoa e Roma c'è pure Francesco Totti. In tribuna con l'ex calciatore la figlia Isabel Totti, avuta sette anni fa dall'ex moglie Ilary Blasi, e Noemi Bocchi. La coppia, legata da un anno, è inseparabile e tra le tante passioni in comune c'è quella per il calcio.