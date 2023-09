Asia Nuccetelli: Totti e il gesto commovente per un malato terminale. Ilary? Nessun rapporto

Nuove rivelazioni su Francesco Totti e Ilary Blasi. A farle Asia Nuccetelli, la figlia di Alex Nuccetelli e Antonella Mosetti, nota ai più per la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, trasmessa nel 2016. La ragazza da tempo non fa più parte del mondo dello spettacolo: ha deciso di dedicarsi alla sua più grande passione, ovvero l'equitazione. In un'intervista rilasciata a Fanpage ha commentato il modo in cui il padre Alex si è intromesso nella separazionte tra Totti e Ilary : "Non me ne può fregare di meno (ride, ndr). Io sono molto diversa dai miei genitori e ogni volta mi becco tutti i polveroni alzati da loro. Non ho seguito la vicenda, non ho capito perché si siano lasciati e nemmeno glielo chiedo. Posso dire che Francesco è una persona meravigliosa e altruista ", ha detto Asia per poi svelare un aneddoto sull'ex giocatore della Roma.

Asia Nuccetelli e quelle parole su Totti e Ilary Blasi

"Tempo fa ho scritto a Totti perché il parente di un mio conoscente aveva una malattia terminale. Gli ho chiesto di fare un video per lui che ci teneva tanto. Me lo ha fatto subito", ha raccontato Asia Nuccetelli. Diverso invece il parere su Ilary Blasi: "Lei conduceva l'edizione del Grande Fratello Vip a cui ho partecipato. Avrebbe potuto gestire meglio il mio caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti non reali. Immagino sapesse che era tutto un teatrino messo su, poteva placare gli animi e invece ha preferito non farlo. Solo questo posso dire. Non ho alcun rapporto con lei, non la conosco".

Asia Nuccetelli pentita del Grande Fratello Vip

Il riferimento di Asia Nuccetelli è al presunto triangoloso amoroso che la vedeva protagonista con Andrea Damante e Giulia De Lellis, all'epoca fidanzati. "Volevo solo fare amicizia con i concorrenti e avevo lo stesso atteggiamento con tutti. Aggiungo che in 27 anni, non ho mai avuto a che fare con un ragazzo fidanzato o sposato. Ho un’unica regola: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Subii una forte discriminazione mediatica. Ho sofferto veramente tanto - ha spiegato Asia - Rimpiango di aver fatto il Grande Fratello Vip in quel modo. Non mi hanno dato la possibilità di essere me stessa, ma quello che volevano loro. Odio le ingiustizie e quella è stata un’ingiustizia al 100%".