Retroscena Totti e Ilary: ecco la reazione inedita della Blasi all'intervista bomba di un anno fa

Emerge un retroscena inedito sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A raccontarlo è Aldo Cazzullo, il giornalista che un anno fa fece l'intervista a Totti al Corriere della Sera. A "Gente" Cazzullo dice: "Penso che Totti volesse far capire che non era stato solo lui a sbagliare. E voleva ufficializzare la storia con Noemi. Mi è rimasta l’immagine del sipario che si chiude. Il ritiro dal calcio, la rottura con la Roma, la morte del padre, il Covid: Totti si è sentito solo, fragile, debole. In quel momento si è guardato intorno e la moglie non c’era. Questa è la sua versione. Il giorno dopo il Corriere ha chiesto a Ilary di raccontarci la sua e lei non ha voluto”. E' la prima volta che si viene a sapere che Ilary rifiutò un'intervista per dare la sua versione dei fatti.