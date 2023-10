Totti, tre anni fa la morte del papà. Il commovente ricordo di Cristian e Chanel

Per tutti era "Lo Sceriffo". Per Francesco Totti era suo padre, Enzo. Per Cristian un nonno speciale. Tre anni fa moriva il papà della leggenda romanista e oggi Cristian Totti, quasi 18 anni, ha voluto ricordare il nonno con una storia su Instagram. C'è una foto del ragazzo, calciatore della Primavera del Frosinone, da piccolo che mangia l'amata pizza rossa insieme al nonno e questa è la dedica: "Tre anni senza di te. Mi manchi da morire, nonno. Ti amo". Poco dopo Cristian è arrivato anche il ricordo della sorella minore, Chanel: ha pubblicato una foto di lei con il nonno e in sottofondo la canzone "Piccola stella" di Ultimo.