Separazione Totti e Ilary, parla l'avvocato: "Perché non difendo più lui"

Annamaria Bernardini De Pace ha finalmente rivelato il motivo per cui non difende più Francesco Totti nella causa di separazione con Ilary Blasi. "Come mai non sono più l’avvocato di Totti? È andata così perché c’era troppa gente intorno, io sono una prepotente e volevo comandare", ha dichiarato la diretta interessata a Sette del Corriere della Sera. Una conferma implicita di quanto spifferato un anno fa da Dagospia, che aveva assicurato: "Si sussurrano molte cose, come che tra la legale e Noemi Bocchi non ci fosse un buon feeling. Così come che troppe persone mettessero bocca". La De Pace è la numero uno in Italia per le cause di divorzio, da sempre assiste molti personaggi famosi. È nota anche per essere l'ex suocera di Raoul Bova.