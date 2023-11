Cristian Totti, festa con papà Francesco: lacrime ed emozioni, cosa è successo

Doppia festa per Cristian Totti: dopo il party organizzato da mamma Ilary a sorpresa, ieri sera il figlio dello storico capitano della Roma ha festeggiato i 18 anni con il papà e il resto della famiglia. Come nello stile di Francesco, è stata una serata semplice, casalinga, ma piena di affetto. Totti, nella casa dove vive adesso a Roma Nord con la compagna Noemi, ha riunito tutta la famiglia e gli amici di una vita: cena, brindisi, palloncini, un enorme numero 18 e tanti abbracci. C'è stato anche un momento molto commovente: Cristian, le sorelle Chanel e Isabel e i cugini (figli di Riccardo) Giulia, Aurora e Gabriele hanno lanciato in aria un palloncino con la scritta: "Ovunque tu sia" dedicato a Enzo, per tutti "Lo Sceriffo, l'amatissimo papà di Totti e nonno dei ragazzi.