Ilary Blasi e l'annuncio a sorpresa che spiazza tutti nel giorno della pace tra Totti e Spalletti

E alla fine arrivò anche Ilary Blasi. Nel giorno della pace Totti-Spalletti, arrivata dopo oltre sette anni di gelo sicuramente alimentati anche da un'intervista della conduttrice che definì l'attuale ct della Nazionale "Un piccolo uomo", l'ex signora Totti svela le sue carte. Netflix, infatti, ha annunciato il documentario "Unica" dedicato proprio a Ilary. Titolo non casuale, riferimento esplicito alla maglietta che Francesco le dedicò dopo uno straordinario gol al derby, e immagini non casuali. Nel trailer, infatti, viene mostrato lo stadio Olimpico e viene mostrata l'Ara Coeli, la basilica dove i due si sposarono nel 2005 salvo poi lasciarsi nel 2022.

Ilary Blasi su Netflix, le prime dichiarazioni

"A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato: voglio raccontarvi la mia storia - dice Ilary nelle prime immagini - . Per raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono, sono agitata, non sono per niente ansiosa. Però qui - conclude - si parla di me". Appuntamento al 24 novembre, su Netflix.