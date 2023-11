Totti preoccupato mentre Ilary Blasi si diverte con Bastian

Nuove paparazzate di Francesco Totti e Ilary Blasi con i rispettivi compagni Noemi Bocchi e Bastian Muller. L'ex calciatore è stato pizzicato da Chi nel resort in Toscana che in passato era solito frequentare con l'ex moglie. Sul volto del Pupone è impossibile non notare qualche tensione: l'annuncio del docufilm di Ilary su Netflix non lo ha lasciato di certo indifferente. È la prima volta che la Blasi parla della loro rottura: un'intervista molto attesa, in uscita sulla piattaforma streaming il prossimo 24 novembre. Nelle immagini pubblicate dalla rivista di gossip si vede la Bocchi che prova a rilassare il compagno con coccole e massaggi ma invano: Totti appare piuttosto teso e pensieroso.