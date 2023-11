Ilary Blasi, tutte le verità shock su Unica: tra lacrime e bugie su Totti

"Andiamo a cena a fine gennaio, con Alessia, il marito e altre coppie. A un certo punto Francesco ci chiama, a me e Alessia, e lui mi dice: "Dammi il telefono". Va su Instagram, mette il profilo di un ragazzo e ci chiede se lo conosciamo. Noi gli diciamo di sì, ma neghiamo di averlo mai incontrato. Avevamo capito che era incazzato. Tra amiche abbiamo fatto le cretine tra amiche, ci incuriosiva questo ragazzo. E' durato tutto pochi secondi, lui sapeva che lo avevamo incontrato. Era nero e da lì un disastro, ripeteva in continuazione da data dell'11 ottobre. Lì capisco che lui mi aveva controllato il telefono e aveva trovato uno scambio di messaggi tra lui e Alessia per un caffè. Ilary, a quel punto, legge i messaggi con tanto di vocali. E svela come, davvero, lei e l'amica siano andate a casa di questo ragazzo per un caffè di 40 minuti a Milano. Io tutto pensavo tranne che lui mi facesse questa rivelazione. Capisco la rivelazione, ma in 20 anni io non lo avevo mai fatto dubitare. Non mi ha trovato che scop... con un altro, visto che sono sempre stata io a dover difendere te, anche ai tempi di Corona . E lui mi ha risposto: "Io non so come hai fatto, io non sono bravo come te".

"Sempre allegro, non mi ricordo grandi litigate - inizia a raccontare Ilary Blasi -. Facevamo anche sesso regolarmente, forse anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni. Poi dai primi di novembre del 2021 i nostri incontri diventano sporadici. Francesco diventa schivo, diverso, arrabbiato. Poi dopo qualche giorno ho chiesto, non mi dava risposte. Poi inizio a percepire che ce l'avesse con me, ma non era dichiarato. E quindi facevo delle domande e lui mi dà risposte vaghe, confuse e quindi è passato un altro mese".

Il documentario si apre immediatamente con le parole di Ilary sulla separazione, tanto per far capire quale sarà il mood dell'intero docufilm, con tanto di immagini dei siti, dei giornali, le parole della mamma ("Ha sofferto tanto") e delle sorelle: "Sembrava impossibile che si separassero". Poi tocca a lei: "E' la prima volta che parlo di tutto questo, c'è bisogno di fare chiarezza. Sono abituata a notizie false per uno scoop o un like. Ora dico la mia verità".

"I o l'ho sposato per amore - conferma e ribadisce Ilary Blasi - n on per soldi. Non ho mai seguito il calcio, anzi mi annoia". Conferma la sorella Silvia: "Ancora adesso non ha capito nulla". Si racconta degli inizi della loro storia, di quando si sono conosciuti per la prima volta in un pub: "D a parte mia non è stato un colpo di fulmine. Ma non volevo essere un numero per lui. Mi invita al derby per convincermi, stava preparando la maglietta 6 Unica. I suoi amici mi prendono per farmi vedere la maglietta e... l'avete visto tutti". Ilary mostra a casa la maglietta originale: " E strano che è partito tutto da qui , ma non so se questa maglia mi appartiene più".

Continua Ilary Blasi : "Avevo i sensi di colpa - e qui piange per la prima volta - perché lui diceva che era colpa mia, che avevo rovinato tutto, che era morto dentro per colpa mia. Mi sono messa nei suoi pianni e quasi lo giustificavo, lo capivo, però ci parlavo, affrontavo questo problema e lui non si muoveva da lì". Ilary si alza e prende un fazzoletto.

Totti e i rapporti interrotti con il cugino Angelo

Nel documentario c'è spazio anche per Giorgia, amica cara di Ilary e moglie di Angelo, cugino di Totti: "Lui e Francesco sono stati inseparabili per 40 anni. Ora non è più così".

Ilary e la vacanza con le amiche a Londra

C'è spazio anche per i sorrisi quando Ilary viene ripresa in vacanza con le amiche a Londra: si ride e si scherza quando si racconta che la Blasi di prima mattina è iper attiva e chiama tutti dal tapis roulant.

Ilary e gli ultimi anni di Totti da calciatore

"E' difficile stare accanto a una persona che sta attraversando un periodo così buio. Credo che quando vivi quell'adrenalina lì poi è diffiicile pensare che non ci saranno più. E' il destino di tutti gli sportivi. La sera prima dell'addio siamo andati in giro per Roma in motorino, abbiamo preso un gelato. Non riusciva a dormire". E' la seconda volta, nel documentario, in cui Ilary si commuove: "Nei giorni successivi, lui sul divano guardava in loop l'addio". Ilary continua a piangere: "Non so se abbia mai davvero accettato tutto questo, fino a quel momento è stato il periodo più difficile per la nostra storia".

Ilary Blasi: "Quando sono crollata per Totti e Noemi"

Si torna a parlare dell'inizio della separazione: "Lui mi faceva sentire in colpa. A febbraio esce la notizia (Noemi Bocchi rivelata da Dagospia, ndr), tutti i giornali la riprendono, dandola per certa. Per me era un modo per dire: "Vedi? Adesso è capitato a te". Lui mi disse: "Non so chi sia, me l'avranno presentato a un circolo di padel, forse mi ha chiesto una foto per i bambini". Lui era molto sicuro, sincero. Io chiamo mia madre, le chiedo se può venire a casa e lì crollo. La mamma conferma": "Mai vista piangere così". Ilary aggiunge: "Lui aveva giurato davanti a me e ai figli che era tutto inventato. Lo giura". Ilary piange senza sosta.

La smentita a Verissimo: "Sono stata una cretina"

Lui mi aveva detto: "Puoi dire quello che vuoi. Io sono andata lì come un kamizake, a bomba. Rivedendo quelle immagini sono stata una cretina. Ho dato delle merde ai giornali, ero sicura, pensavo fossero illazioni e volevo arrivasse il messaggio". La sorella Silvia ci va giù dura: "Allo stadio andava anche Cristian, era impensabile... Che fai? Vai allo stadio e ci porti l'amante?"

L'ultimatum di Totti: "Lascia il lavoro"

Ilary torna a parlare e dice: "Lui mi ha detto: per risolvere devi chiudere con Alessia, cambiare il numero, cancellarti da tutti i social e smettere di lavorare". Io gli dico: "Io, Francesco, scelgo me. Non è questo il modo di recuperare le cose. E lui l'ha vissuta come un non tenere a lui, alla famiglia".