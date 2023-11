Ilary Blasi lascia New York di corsa: clamorosa lite con Bastian? Ecco la verità

Ilary Blasi è partita ieri sera da New York con un volo direzione Roma e subito si sono scatenati i gossip secondo i quali sarebbe andata via per una lite clamorosa con il compagno Bastian. Niente di tutto questo: come si vede da una foto di Deianira Marzano, influencer esperta di gossip, Ilary e Bastian erano insieme in aereo, uno accanto all'altro.