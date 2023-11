Ilary Blasi: "Com'è finita la storia di Totti e i Rolex?", la rivelazione

Ancora rivelazioni di Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti, avvenuta nell'estate 2022. Dopo l'uscita di Unica, il docufilm in cui la conduttrice racconta la sua verità sulla fine del suo matrimonio, Netflix ha condiviso sui social network e su Youtube un nuovo video in cui l'ex moglie dell'ex calciatore della Roma risponde alle domande dei fan ed haters. Tra le tante una inerente l'intricata vicenda dei Rolex. "Ma sono l'unico - ha chiesto un utente - a non sapere com'è finita la storia degli orologi tra Ilary e Totti?"

Ilary e Totti, com'è finita la storia dei Rolex

La Blasi ha sorriso sorniona e precisato: "No, in realtà non l'abbiamo capito nemmeno noi". Lo scorso ottobre il giudice ha stabilito che, in assenza di una decisione definitiva, i due debbano godere entrambi degli orologi. Per questo Totti e Ilary, con l'aiuto dei rispettivi avvocati, hanno scelto un istituto di credito romano per depositare tre Rolex in una cassetta di sicurezza cointestata. Nessuno dei due potrà andare a ritirare il contenuto senza il consenso e la presenza dell’altro ex coniuge.