Ilary Blasi, intervista su Totti a Verissimo e fuga all'estero: ecco dov'è

Via dall'Italia, lontano dai pettegolezzi. Ilary Blasi è volata all'estero per il weekend, proprio quando è programmata la messa in onda della sua intervista a Verissimo . Dopo il docufilm "Unica", la conduttrice tornerà a parlare della sua separazione da Francesco Totti nel salotto dell'amica Silvia Toffanin , su Canale 5. Proprio in quello stesso studio dove, a marzo 2021, aveva categoricamente negato ogni crisi con il marito. "A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato", ha detto Ilary durante lo show targato Netflix . Ora tocca a lei dire ancora una volta la sua.

Ilary Blasi a Londra: e Bastian?

L'intervista a Verissimo andrà in onda domani, domenica 3 dicembre, ma Ilary non sarà in Italia per vederla. La showgirl è volata a Londra, come testimoniano le storie condivise sui social in cui la si vede prendere la metro. Non è chiaro se con lei ci sia anche il nuovo compagno, Bastian Muller, con cui ha da poco festeggiato il primo anniversario a New York.