Seredova e Buffon come Totti e Ilary? La risposta di Alena sorprende tutti

Anche Alena Seredova ha detto la sua sulla recente intervista di Ilary Blasi , quella in cui parla del tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi. In molti hanno fatto paragoni tra questa storia e la fine del matrimonio tra la Seredova e Gigi Buffon , giunta dopo l'incontro tra l'ex portiere e l'attuale compagna Ilaria D'Amico. Sulla vicenda Alena non ha mai fornito troppi dettagli: una scelta, quella del silenzio, che rifarebbe ancora oggi.

Alena Seredova commenta l'intervista di Ilary Blasi

"Cosa ne pensi delle interviste di Ilary Blasi e Belen?", ha chiesto un follower. "Non penso niente, - ha risposto Alena Seredova - mi piace farmi i cavoli miei. Non sei l'unico che mi ha pensato, ho ricevuto una quantità di messaggi stupendi in questo periodo. A parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora piu convinta che la mia scelta sia stata quella giusta". E poi: "Per me, per noi, per la nostra famiglia è andata bene così".