Totti, un documentario in risposta a Ilary? La decisione

Un documentario con la versione di Francesco Totti in risposta a 'Unica', quello che vede protagonista Ilary Blasi . La proposta è arrivata all'ex capitano della Roma nei giorni scorsi: a farlo sapere il pr e amico dell'ex calciatore Alex Nuccetelli. "Io in questi giorni ho sentito Francesco [Totti, ndr] per un altro documentario che mi è stato proposto di fare con un autore forte e posso dire che i fatti oggettivi da documentare sarebbero molti di più", ha raccontato l'ex marito di Antonella Mosetti a Radio Cusano Campus. Dopo la separazione da Ilary, Alex ha più volte difeso pubblicamente Totti.

Francesco Totti dice no a un documentario contro Ilary Blasi

"Francesco mi ha detto ‘Ale ti giuro basta, non ce la faccio più. Ho detto mezza cosa sui miei Rolex, mi hanno crocifisso. Se questo è il paese dove vivo, mi sono stancato. Voglio pensare ai miei figli, andare avanti e basta’. - ha raccontato Nuccetelli - Non è vero che quelli sono dei regali a Ilary, perché io (Alex, ndr) che sono un poverello ne ho cinque, Francesco ne può mai avere uno solo? Tu mi porti via gli orologi tutto a posto, io ti nascondo in casa le borse ed è tutta colpa mia?".

Totti e Ilary, le altre rivelazioni di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli ha inoltre rivelato: "Io penso che Ilary abbia sofferto ma posso assicurare che anche Francesco ha vissuto la stessa cosa quando è uscita la storia del caffè. Senza quel caffè magari lui ancora starebbe con Ilary. Se Francesco voleva bloccare la carriera di sua moglie l’avrebbe fatto dall’inizio: lui non ha mai voluto farlo e non ha mai voluto credere al fatto che lei potesse avere un altro".

Nessuna crisi tra Totti e Noemi Bocchi

Nuccetelli ha inoltre precisato: "Non c’è nessuna crisi tra Francesco e Noemi, è una voce falsa. Li sento e ha trovato una dimensione diversa. Magari Ilary trasmetteva l’amore in un altro modo, con lei è assolutamente fedele, come penso lo sia stato con Ilary almeno all’inizio, come lo è adesso con Noemi. Però lui è veramente soddisfatto e felice, sta bene, è ricambiato in tutto e lei ha delle dimostrazioni di affetto, di dolcezza che un uomo ha bisogno, qualsiasi tipo di uomo sia, anche in mezzo agli altri".