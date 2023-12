Compleanno Fiorella Totti, gli auguri commoventi di Chanel alla nonna

Chanel Totti e la dedica a nonna Fiorella

'Combattente' è il brano scelto da Chanel per accompagnare in una storia Instagram un post con due immagini, in cui si vede nonna Fiorella (madre di Totti) insieme a tutti i nipoti e poi abbracciata a una piccola Chanel in una vecchia foto. "Grazie di tutto! Auguri nonna" le parole di Chanel per la mamma di Francesco.