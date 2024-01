Libro Ilary Blasi, dove era Totti quando ha saputo la notizia

Ancora una sorpresa inaspettata per Francesco Totti da parte di Ilary Blasi. Dopo il documentario su Netflix, la conduttrice ha annunciato l'uscita del suo libro autobiografico dal titolo 'Che stupida'. L'annuncio ha mandato in subbuglio i social... ma dov'era l'ex calciatore quando ha appreso l'ultima novità? In volo per Dubai, insieme ad altri ex giocatori e alla compagna Noemi Bocchi, con la quale la relazione procede a gonfie vele. Al momento nessuna reazione ufficiale della coppia, che nei mesi scorsi ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione neppure su 'Unica'.