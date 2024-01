Nuove rivelazioni di Flavia Vento su Francesco Totti. La soubrette è tornata a parlare dell'ex calciatore a Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta. La puntata andrà in onda giovedì 18 gennaio, in seconda serata su Rai2. Stando alle dichiarazioni della soubrette, riportate in anteprima da Ansa, tra lei e l'ex capitano della Roma ci sarebbe stato un breve flirt ma nel 2001. Dunque prima dell'incontro tra Totti e Ilary Blasi, che si sono conosciuti nel 2002 e sposati nel 2005.