Ilary e la foto con Bastian nello stesso posto di Totti: il dettaglio che fa discutere

Ilary Blasi a Disneyland Paris con le figlie e Bastian Muller

Curiosa la scelta di Ilary di scattare una foto con il tedesco e le figlie davanti all'ingresso di un magico castello, proprio nel punto esatto in cui nel 2021 era insieme a Totti (con tanto di mascherine perché all'epoca vigevano ancora le restrizioni anti Covid). In quel periodo la coppia era già in crisi ma optò per una fuga per ricucire il legame. Quella a Parigi è stata l'ultima foto social di Totti e Ilary. "È sempre magico tornare qui", ha scritto la Blasi.