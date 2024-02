Totti e la barzelletta sull'infedeltà della moglie: frecciata a Ilary Blasi in tv

C'era anche Francesco Totti tra gli ospiti della serata speciale 'Dedicato a Maurizio Costanzo', in onda in seconda serata su Canale 5 martedì 20 febbraio. In collegamento l'ex calciatore ha ricordato l'importanza che ha avuto il giornalista, scrittore e conduttore nella sua vita: "Per me è stato importantissimo, mi ha sempre aiutato nei momenti di difficoltà, mi è sempre stato vicino. Avevamo un rapporto che andava oltre il nostro lavoro e sono contento di essere stato uno dei suoi pupilli. Abbiamo sempre trovato sintonia, complicità e gli sono grato perché per me è uno degli esempi più importanti della televisione, sia come conduttore, sia come persona". Poi ha raccontato una barzelletta sul tradimento, che a molti è sembrata una chiara frecciata all'ex moglie Ilary Blasi. Tanto che Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire...