Chanel Totti ha voluto omaggiare la madre Ilary Blasi e la sorella Isabel in occasione della Festa delle donne. "Alle mie donne, tutte per me", ha scritto in una storia Instagram la figlia di Totti, condividendo una foto del 2019. Subito dopo ha ricevuto gli auguri da parte del fidanzato Cristian Babalus, con il quale fa ormai coppia fissa da circa un anno. In questi giorni Ilary è in Spagna, a Madrid, dove è andata a trovare il figlio Cristian, che attualmente gioca nel Rayo Vallecano.