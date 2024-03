Chanel Totti, "domenica alternativa": spunta il commento ironico di papà Francesco

ROMA - Chanel Totti ha deciso di mettersi alla prova come pilota. La figlia dell’ex capitano della Roma è scesa in pista a Vallelunga per vivere una giornata all’insegna dell’ adrenalina , e ha deciso di certificare la sua esperienza pubblicando un post sul proprio profilo ufficiale. Trai commenti, non poteva mancare quello dell’ex numero dieci della Roma, accompagnato dalle solite raccomandazioni.

Il commento ironico di Francesco Totti

Ma Francesco Totti è famoso anche per la sua sagace ironia. E l’ex talento romanista non ha risparmiato neanche la figlia che è stata colpita dal commento in bella vista del genitore: “Mi raccomando vai piano”. La frase sembrerebbe in apparenza la solita raccomandazione di un padre in apprensione, ma le due emoticon con la faccina sorridente con le lacrime agli occhi lasciano intendere altro: Chanel Totti - almeno leggendo il commento dell’ex capitano della Roma - non dovrebbe avere una guida sportiva. Meglio così, la sicurezza prima di tutto.