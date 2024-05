Chanel Totti, Francesco e Ilary Blasi uniti negli auguri: cosa hanno scritto

Tanti auguri Chanel Totti! Il 13 maggio la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha compiuto 17 anni. Un compleanno che la ragazzina ha festeggiato con una festa intima con gli amici più cari, il fratello Cristian Totti e la sua dolce metà Melissa Monti. Sui social network i messaggi di auguri si sono sprecati e non sono mancati quelli di mamma e papà, di nuovo uniti per questo evento speciale nonostante la dolorosa causa di separazione in corso.