Chanel e Cristian Babalus in crisi? Rose e "ti amo" per smentire i rumors

ROMA - Grande festa in casa Totti per il 17° compleanno di Chanel. La figlia dell'ex capitano della Roma ha festeggiato la speciale ricorrenza allo scoccare della mezzanotte del 13 maggio in un ristorante con i suoi migliori amici e il fratello Cristian Totti, accompagnato dalla fidanzata Melissa Monti. Tra i vari invitati alla sua festa di compleanno c'erano quasi tutti i suoi affetti tranne il fidanzato, Cristian Babalus. Crisi di coppia in vista?