Ilary Blasi: a Battiti Live urlano il nome di Totti e lei reagisce così

Ilary Blasi punzecchiata durante le registrazioni di Battiti Live, la kermesse musicale pugliese che andrà in onda su Canale 5 dal prossimo 8 luglio. In una delle tappe qualcuno del pubblico ha iniziato a urlare a più riprese il nome di Francesco Totti, come mostra un video diffuso poi su TikTok. Un coro del tutto inaspettato ma che non ha scomposto più di tanto la 42enne. Ilary, che in quel momento doveva lasciare il palco per un break, è scesa accompagnata dal collega Alvin senza rispondere.