Bufera Totti, Ilary Blasi: "Ha lasciato sola Isabel". La replica: "Non è vero"

Non c'è pace per Francesco Totti e Ilary Blasi. E, soprattutto, per i loro tre figli. Il Messaggero in edicola oggi racconta di come la conduttrice abbia presentato denuncia perché Totti avrebbe lasciato sola in casa la figlia Isabel, 8 anni, e lei se ne sarebbe accorta durante una videochiamata. La replica dei legali di Totti: non è vero, in casa c'era la baby sitter. Ora sarà la Procura ad accertare eventuali responsabilità. La bimba sarebbe stata lasciata senza supervisione di un adulto, maggiorenne, in casa o in hotel, mentre Totti avrebbe presenziato ad eventi mondani. E Blasi non sarebbe stata avvisata degli spostamenti della figlia durante i viaggi all'estero, per esempio a New York per il ponte dell'Immacolata 2023. Elementi che andranno a far parte del fascicolo di indagine per un reato che è procedibile d'ufficio.