Ilary Blasi, retroscena sulla figlia Chanel.  Su Totti: "Bastian non sapeva chi fosse"

Nuova intervista di Ilary Blasi che sta promuovendo la sua serie su Netflix con una serie di incontri a tappeto tra stampa, social e tv. La conduttrice è stata intervistata da Gianluca Gazzoli nel suo podcast BSMT e si è raccontata a 360 gradi. Totti non è praticamente mai stato nominato mentre sul fidanzato Bastian ha detto: "All'inizio non capiva bene, temeva lo stessi usando per ripicca. Ci sta. Ora le cose vanno bene, tutto a posto". Con lui Ilary viaggia, ride, si diverte e fa anche sport ma senza esagerare. Nel podcast - e nella serie - Ilary racconta della sua pigrizia ma non racconta di come abbia in casa una palestra gigante che frequenta ogni giorno: "Non amo lo sport. Il ciclismo mamma mia, non devi essere tanto normale per farlo, avere una missione". Blasi ride e scherza, Gazzoli sta al gioco e manda un saluto al campione Pogacar. Poi Ilary aggiunge: "Anche il tennis mamma mia... Almeno nel calcio sai che le partite durano 90', nel tennis non sai mai quando finiscono. No no". Neppure il calcio è per lei ("Mai piaciuto") e il fidanzato Bastian è d'accordo: "Non lo ha mai seguito, non sapeva niente di me". E neanche sapeva di Totti: "Glielo hanno detto dei suoi amici", conferma Ilary.