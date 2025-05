Totti da Fazio, la reazione di Ilary Blasi alla frecciatina su Francesco: "Lo so bene..."

Francesco Totti in tv da Fabio Fazio, Ilary Blasi in diretta con il suo The Couple, reality game su Canale 5 che sta facendo ascolti molto bassi. Ieri, durante la trasmissione, per due volte è stato nominato Totti. Durante un gioco, e Ilary ha fatto finta di nulla, poi verso metà puntata, quando si parla di Antonino Spinalbese, ci si chiede se il suo compagno Andrea Tabanelli sia o meno troppo succube delll'es fidanzato di Belen. A quel punto l'opinionista Luca Tommassini dice: "Anche perché Andrea è un calciatore e Ilary, come sai, loro non giocano solo con le gambe". La conduttrice reagisce: "Sì, ne ho sentito parlare, diciamo... A spanne, ecco". Risate in studio.