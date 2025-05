Chanel chiama Ilary e Totti per una foto insieme: la Blasi reagisce così

Continua a far chiacchierare il diciottesimo compleanno di Chanel Totti. La figlia di Francesco e Ilary Blasi ha festeggiato la maggiore età con un party sfavillante, al Castello di Tor Crescenza di Roma. Non sono mancati ovviamente i suoi famosi genitori, accompagnati dai rispettivi nuovi compagni: l'ex calciatore giallorosso con Noemi Bocchi, la conduttrice Mediaset con Bastian Muller. Sui social è stato però diffuso un video in cui pare che ci sia stato un attimo di tensione tra Totti e Ilary. Un video diventato virale e che ha immediatamente scatenato il dibattito. Ad un certo punto davanti alla torta multipiano erano radunati Chanel, i fratelli Cristian e Isabel, e Totti. La festeggiata avrebbe subito chiamato la madre Ilary per una foto di famiglia ma la Blasi avrebbe preferito non rispondere. Chanel avrebbe riprovato più volte ad avere accanto a sé la madre per uno scatto, come i vecchi tempi, ma la presentatrice si sarebbe categoricamente rifiutata.