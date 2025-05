Ilary Blasi recita in 'Maschi veri' e lancia l'ennesima frecciata sul caso Totti

Dopo il flop di The Couple su Canale 5, chiuso in anticipo da Mediaset senza neppure una finale, Ilary Blasi è riapparsa su Netflix. Non in un altro documentario sulla sua vita bensì in un cameo di Maschi veri, la nuova serie italiana della piattaforma steaming dove recita, tra l'altro, anche Sarah Felberbaum, la moglie di Daniele De Rossi. In uno degli ultimi episodi viene menzionato il travagliato divorzio tra Ilary e Totti dalla compagna di Massimo, Daniela (Laura Adriani), che passa da fare la mantenuta a mantenere il compagno. Si improvvisa content creator, riscuote un certo successo ma, a quanto pare, l'inversione dei ruoli va stretta al partner. La sua fama oscura quella del suo uomo. La faccenda si complica quando Massimo decide di tenere un corso per maschi in cerca di riscatto. Le sue lezioni grondano di machismo tossico e i follower criticano anche Daniela: la sua colpa? Stare con un uomo così. Tutto quello che il compagno fa o dice si rovescia a cascata su di lei che non c'entra nulla: Massimo guadagna follower, lei li perde. Ed è qui che arriva in aiuto la Blasi come spirito guida.