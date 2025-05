Ilary Blasi e la nuova frecciatina per Francesco Totti: ecco cosa ha detto

Da conduttrice ad attrice. Ilary Blasi è stata coinvolta in uno degli episodi finali della serie Netflix " Maschi veri ", con un cameo che non è certo passato inosservato. Il contenuto della frase pronunciata dall'ex moglie di Francesco Totti sembra riportare alla mente alcune cose dette successivamente alla separazione con l'iconico 10 giallorosso.

Ilary Blasi, la nuova frecciatina a Totti nella serie Netflix "Maschi veri"

"Fregatene di quello che dice la gente - dice nella serie Ilary Blasi, correndo in soccorso del personaggio dell'influencer Daniela -. Gli uomini possono dire quello che vogliono, le donne no, anche se sei un personaggio pubblico", aggiunge poi la conduttrice. Una frase che sembra far riferimento anche al suo rapporto con Francesco Totti e, soprattutto, a quanto si è detto nei mesi successivi a proposito della loro relazione. "Nel nostro immaginario collettivo - ha sottolineato lo sceneggiatore Ripamonti a margine della presentazione del prodotto - Ilary e Totti erano la coppia perfetta, sono la metafora di un rapporto riuscito che poi può naufragare per altre vie".