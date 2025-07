Totti-Ilary e il caso Rolex, la sentenza: “Li indosseranno entrambi a turno”

ROMA - Il match Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi finisce in parità. La disputa sugli orologi si chiude con una decisione equa: i quattro Daytona in questione saranno condivisi, con un utilizzo alternato tra i due. È quanto deciso dal tribunale civile di Roma, che ha emesso la prima sentenza nell’ambito della complicata separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva . Il giudice ha optato per una soluzione di compromesso: nessun passaggio definitivo di proprietà per gli orologi di lusso, del valore complessivo di circa 80mila euro. Entrambi gli ex partner potranno indossarli a rotazione, secondo modalità concordate tra le parti.

La disputa dei Rolex e cosa accadrà

I quattro Rolex, rimasti nelle mani della conduttrice dopo la fine della relazione, erano stati rivendicati da Francesco Totti. Tuttavia, il tribunale ha confermato quanto già stabilito in via provvisoria nell’agosto 2023: i Daytona non torneranno all’ex calciatore, ma non rimarranno neanche in via esclusiva a Ilary Blasi. Gli orologi verranno custoditi in una cassetta di sicurezza comune. La vicenda, però, potrebbe non essere ancora definitivamente conclusa. Entrambi possono presentare ricorso e chiedere che il procedimento prosegua, magari aprendo una nuova causa per stabilire a chi spettino effettivamente i preziosi. Il “caso Rolex” si aggiunge agli altri capitoli già consumati di una separazione molto mediatica, che da oltre tre anni tiene banco tra gossip e aule di tribunale. La battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a ritmo serrato, tra recriminazioni reciproche, immobili contesi e il discusso “caso Rolex”. I punti ancora da chiarire sono numerosi. Proprio su quest’ultimo tema, oggi è stato compiuto un primo passo, ma la vera sfida si giocherà sul fronte del divorzio. Salvo imprevisti o accordi fuori dal tribunale, lo scontro tra i due ex coniugi sembra destinato ad accendersi ulteriormente.