Totti e Ilary Blasi, il divorzio è vicino: c'è la data dell'udienza decisiva
Per Francesco Totti e Ilary Blasi si avvicina un passaggio decisivo nella lunga vicenda giudiziaria che accompagna la loro separazione. Dopo il rinvio dell’udienza prevista lo scorso marzo, il tribunale avrebbe fissato una nuova data: i due ex coniugi dovrebbero comparire davanti al giudice il prossimo venerdì 22 maggio. A farlo sapere è il settimanale Chi. Una tappa importante in una delle rotture più seguite degli ultimi anni, tra indiscrezioni, battaglie mediatiche e reciproche accuse che hanno occupato a lungo le cronache del gossip italiano. La coppia, sposata dal 2005 e con tre figli, potrebbe arrivare così alla conclusione definitiva anche sul piano legale.
Totti e Ilary Blasi verso il divorzio
Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata Ilary Blasi a spingere per accelerare la conclusione delle pratiche di divorzio da Francesco Totti. La conduttrice, dopo la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma, ha ritrovato la serenità accanto a Bastian Müller, ex modello e imprenditore tedesco. L’idea di ufficializzare la relazione con una cerimonia civile, riservata a pochi intimi, sarebbe ormai un progetto concreto. Del resto la stessa Blasi, ospite nei mesi scorsi a Verissimo, ha lasciato intendere che le seconde nozze arriveranno subito dopo la conclusione definitiva del divorzio: "Quando divorzio mi sposo. Siamo ai titoli di coda, manca poco", ha dichiarato. Il matrimonio di Ilary e Bastian potrebbe arrivare così già entro la fine dell'estate.
Il rapporto oggi tra Totti e Ilary Blasi
A quattro anni dall'annuncio della fine del loro amore, il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi resta teso. Nonostante i tre figli, gli ex coniugi non sono ancora riusciti a ritrovare un dialogo pacifico.A detta di Ilary, dopo la separazione molte cose sono cambiate nella sua vita e nella sua famiglia ma fino ad un certo punto: "Impari ad avvisare, per rendere partecipe l'altro. Ma ho sempre fatto tutto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui (Totti, ndr) per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto, no ho sentito il peso di una nuova situazione. Insomma, è tutto come prima".