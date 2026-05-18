Totti e Ilary Blasi, il divorzio è vicino: c'è la data dell'udienza decisiva

Per Francesco Totti e Ilary Blasi si avvicina un passaggio decisivo nella lunga vicenda giudiziaria che accompagna la loro separazione. Dopo il rinvio dell’udienza prevista lo scorso marzo , il tribunale avrebbe fissato una nuova data: i due ex coniugi dovrebbero comparire davanti al giudice il prossimo venerdì 22 maggio . A farlo sapere è il settimanale Chi. Una tappa importante in una delle rotture più seguite degli ultimi anni, tra indiscrezioni, battaglie mediatiche e reciproche accuse che hanno occupato a lungo le cronache del gossip italiano. La coppia, sposata dal 2005 e con tre figli, potrebbe arrivare così alla conclusione definitiva anche sul piano legale.

Totti e Ilary Blasi verso il divorzio

Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata Ilary Blasi a spingere per accelerare la conclusione delle pratiche di divorzio da Francesco Totti. La conduttrice, dopo la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma, ha ritrovato la serenità accanto a Bastian Müller, ex modello e imprenditore tedesco. L’idea di ufficializzare la relazione con una cerimonia civile, riservata a pochi intimi, sarebbe ormai un progetto concreto. Del resto la stessa Blasi, ospite nei mesi scorsi a Verissimo, ha lasciato intendere che le seconde nozze arriveranno subito dopo la conclusione definitiva del divorzio: "Quando divorzio mi sposo. Siamo ai titoli di coda, manca poco", ha dichiarato. Il matrimonio di Ilary e Bastian potrebbe arrivare così già entro la fine dell'estate.

Il rapporto oggi tra Totti e Ilary Blasi

A quattro anni dall'annuncio della fine del loro amore, il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi resta teso. Nonostante i tre figli, gli ex coniugi non sono ancora riusciti a ritrovare un dialogo pacifico.A detta di Ilary, dopo la separazione molte cose sono cambiate nella sua vita e nella sua famiglia ma fino ad un certo punto: "Impari ad avvisare, per rendere partecipe l'altro. Ma ho sempre fatto tutto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui (Totti, ndr) per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto, no ho sentito il peso di una nuova situazione. Insomma, è tutto come prima".