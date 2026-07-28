Totti e Ilary, il divorzio è ufficiale: non sono più marito e moglie. La Blasi pronta per il matrimonio a distanza con Bastian

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ufficialmente divorziati. Dal 6 luglio scorso, secondo quanto riferito da La Repubblica, l'ex capitano della Roma e la conduttrice non sono più marito e moglie. La sentenza del Tribunale civile di Roma, depositata il 4 giugno e diventata definitiva nelle scorse settimane, mette la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria iniziata dopo l'annuncio della separazione, l'11 luglio 2022.

Francesco Totti e Ilary Blasi, il divorzio è ufficiale

Con il passaggio in giudicato della sentenza si chiude un contenzioso durato quasi quattro anni, scandito da udienze, tentativi di conciliazione mai andati a buon fine e dispute finite spesso al centro della cronaca. Dalla controversia sui celebri Rolex agli assegni di mantenimento, ogni fase della separazione ha contribuito ad alimentare l'interesse mediatico attorno a una delle coppie più note del panorama italiano. Sul piano personale, però, Francesco Totti e Ilary Blasi avevano già intrapreso da tempo percorsi differenti. L'ex numero 10 giallorosso ha ricostruito la propria vita accanto a Noemi Bocchi, mentre la conduttrice è legata all'imprenditore tedesco Bastian Muller. Il divorzio rappresenta quindi l'ultimo passaggio formale di una separazione che, nella quotidianità, era ormai consolidata.

Una sentenza che chiude definitivamente il matrimonio

Per entrambi la decisione del Tribunale segna la conclusione di un capitolo iniziato oltre vent'anni fa. Il matrimonio, celebrato il 19 giugno 2005 e seguito da milioni di italiani come un vero evento nazionale, è stato per lungo tempo uno dei simboli più popolari dell'unione tra sport e spettacolo. Negli ultimi anni la vicenda privata della coppia si è trasformata in una lunga battaglia legale, accompagnata da accuse reciproche e continui sviluppi processuali che hanno occupato le pagine della cronaca. Al di là del divorzio ufficiale, di recente Totti è riuscito tramite il suo avvocato a ridimensionare l'assegno di mantenimento per l'ex moglie.

Ilary Blasi e il matrimonio con Bastian Muller

Ora che è finalmente una donna libera, Ilary Blasi può convolare a nozze con Bastian Muller, conosciuto tre anni fa a New York. Stando alle ultime indiscrezioni, la coppia è pronta a giurarsi amore eterno il prossimo settembre. Top secret la location anche se a detta del giornalista Gabriele Parpiglia l'evento potrebbe tenersi in una lussuosa villa sul Lago di Como. Anche dopo il sì la coppia continuerà però a vivere a distanza, seguendo le orme di Diletta Leotta e Loris Karius. "Bastian non verrà a vivere a Roma - ha spiegato Ilary in una recente intervista con Chi - ha un’azienda di famiglia in Germania. Ci siamo organizzati bene, ci vediamo ogni weekend e, devo dirti, che mi piace. Lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania. Ormai è diventata una routine, dal lunedì al giovedì sono a Roma con i miei figli e poi mi vedo con lui". Anche per Ilary un trasferimento non sembra essere all'orizzonte. La conduttrice resterà a Roma sia per continuare a seguire da vicino i figli sia per i nuovi impegni televisivi, a partire dalla prossima edizione del Grande Fratello, dove è stata riconfermata.