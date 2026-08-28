Matrimonio Ilary Blasi e Bastian Muller, è ufficiale: ecco dove e quando si sposeranno, la scelta di Totti

Ilary Blasi sposa Bastian Muller. Stavolta, dopo mesi di indiscrezioni, la notizia sembra confermata davvero. Lo scrive "Qn, Quotidiano Nazionale" a firma Gabriele Parpiglia. I dettagli? Quelli più o meno noti. Il sì sarà a Ravello, costiera amalfitana, il prossimo tredici settembre. Matrimonio blindato, pochi e selezionati amici e parenti. Location: Villa Cimbrone, in Costiera.