Chanel Totti pronta per la sua prima intervista televisiva, dove e quando

Chanel Totti pronta a tornare in televisione. Dopo l'avventura a Pechino Express, che ha brillantemente vinto con l'amico di infanzia Filippo Laurino, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è pronta a raccontarsi a cuore aperto. Sebbene sia cresciuta sotto i riflettori, per la 19enne si tratta di fatto della sua prima intervista televisiva. Che ha deciso di concedere ad un'amica di famiglia: Silvia Toffanin.

Chanel Totti a Verissimo per la sua prima intervista tv

Come anticipato da Silvia Toffanin, Chanel Totti sarà una delle prime ospiti della nuova edizione di Verissimo. Non è stato specificato ancora il giorno ma il programma ripartirà il prossimo 19 settembre su Canale 5. Anche quest'anno è stato confermato il doppio appuntamento settimanale: la trasmissione è prevista in palinsesto sia il sabato sia la domenica. Nel corso degli anni Ilary Blasi è stata una delle ospiti più ricorrenti di Verissimo e anche l'ex marito Francesco Totti si è confidato più di una volta con la Toffanin. Ora è il turno di Chanel, sempre più amata dal pubblico dopo l'esperienza a Pechino Express.

Chanel Totti è già una star dei social

In attesa di rivederla in tv, Chanel Totti continua ad essere protagonista sui social. Seguita da oltre 800mila follower, posta quotidianamente foto e video della sua vita privata e lavorativa. Dopo aver raggiunto la maggiore età ha iniziato a darsi da fare anche come influencer senza però abbandonare gli studi: studia Comunicazione all'Università.