Perché Totti e Ilary Blasi si seguono ancora su Instagram? La risposta della conduttrice e il chiarimento sulla lite con Michelle Hunziker

Ilary Blasi rilascia una bella intervista a Vanity Fair e si apre sulla sua nuova vita. Di Francesco Totti parla poco, anzi quasi nulla, ma all'ultimo risponde a una domanda che, in realtà, è una curiosità di tanti: "Perché segue ancora l'ex marito su Instagram?". Ilary risponde così: " E lui segue me. Ma perché no? ". Tra gli altri argomenti che Ilary affronta nell'intervista c'è anche la replica a chi diceva che avesse litigato con Michelle Hunziker per il mancato invito al matrimonio di Aurora Ramazzotti : "È una cazzata. Non ci sono andata perché mia madre compiva 70 anni. Un'altra cosa non vera? Che percepisco un assegno mensile per me. Solo per i figli".

Ilary Blasi, la verità sul lavoro del marito Bastian

Non solo: per la prima volta Ilary chiarisce anche il vero lavoro di suo marito. Negli anni si è detto e scritto di tutto: "Se ne so’ dette di ogni su ’sto ragazzo: prima che è un ricco ereditiero, poi un maggiordomo. Lavora per l’azienda di famiglia, che da 150 anni si occupa di trivellazioni. Grazie a lui ho riscoperto il piacere di sentirmi in coppia, di condividere. Di avere una spalla a cui appoggiarmi. Anche di sentirmi protetta. Parliamo inglese - ha raccontato ancora Blasi -, ma quando vogliamo esprimere un concetto più delicato ci tocca aiutarci col traduttore. La distanza? Ho i miei figli, la famiglia, le amiche. Il fine settimana arriva subito. E poi non mi manca la routine. Non sono una neofita del matrimonio: il marito a casa, la cena, il divano e la tv… quelle cose le ho già fatte per vent’anni".