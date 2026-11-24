Non solo Ilary Blasi. Quando Francesco Totti parla a “Belve” della fine del suo matrimonio non si riferisce soltanto al legame con la conduttrice, ma a tutta una serie di effetti collaterali che lo hanno fatto soffrire. Primo tra tutti il rapporto con Angelo Marrozzini , “Pisolo”, suo cugino e - anche - testimone di nozze. Angelo era il migliore amico di Totti , un legame più stretto pure rispetto a quello con il fratello a Riccardo. Oggi di quel rapporto non c’è più niente. Angelo e sua moglie Giorgia sono rimasti accanto a Ilary, erano al suo matrimonio, sono l’unica parte della famiglia Totti sempre accanto a lei. Senza entrare nel merito di torti e ragioni: un rapporto che non c’è più.

Totti e gli amici che lo hanno abbandonato, i dettagli

Non solo Angelo, però. Totti si riferisce anche a tanti amici, più o meno noti, che nel tempo si sono "appoggiati" a lui, come conoscenze e come favori più o meno diretti, e poi al momento della separazione da Ilary hanno deciso di schierarsi o, ancora peggio, sono semplicemente spariti non appoggiando la sua nuova vita con Noemi Bocchi. Persone che oggi Totti ricorda con dispiacere e, come ha svelato a Belve, un bel po’ di rammarico. "Hanno mangiato in tanti su di me. Non rinnego niente, mi faceva piacere farlo in quel momento. Per me i valori sono più importanti di tutto", ha detto la leggenda della Roma.